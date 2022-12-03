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عربي-دولي

ماكرون التقى ماسك.. ماذا بحث معه؟

Lebanon 24
03-12-2022 | 04:00
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على "تويتر"، انه التقى الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك شركة "تويتر"، بعد ظهر أمس الجمعة، وناقشا الجهود التي يتعين على "تويتر" بذلها للامتثال للوائح الأوروبية.

 

وقال ماكرون في تغريدة اليوم السبت، إن "اتباع سياسات شفافة تجاه المستخدمين، وتعزيز الإشراف على المحتوى، وحماية حرية التعبير هي جهود يتعين على تويتر بذلها للامتثال للوائح الأوروبية".

I'll say it here, on Twitter, because it’s all about the blue bird. This afternoon I met with @elonmusk and we had a clear and honest discussion:

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ويوم الخميس، قال ماكرون الذي يزور الولايات المتحدة، في حديث للبرنامج التلفزيوني "غود مورنينغ أميركا" إنه يعتقد أن هناك "مسؤوليات وحدودا" لحرية التعبير.

 

وأفاد باحثون بحدوث زيادة في خطاب الكراهية على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن ماسك، المدافع عن حرية التعبير، العفو عن الحسابات التي تم تعليقها في ظل القيادة السابقة للشركة والتي لم تخرق القانون أو تشارك في "رسائل غير مرغوب فيها".

 

واستحوذ ماسك على "تويتر" في 27 تشرين الأول مقابل 44 مليار دولار، وسرعان ما تحرك لبدء عدد من التغييرات على المحتوى وطاقم العمل.

 

واختتم إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، زيارة دولة للولايات المتحدة استمرت ثلاثة أيام، بجولة في مدينة نيو أورلينز التي تُشكّل رمزًا للعلاقات الفرنسية الأميركية التاريخيّة وروّج فيها للفرنكوفونية.

 

وغداة استقبال حافل في البيت الأبيض كرّس "صداقة" الرئيس الفرنسي مع نظيره الأميركي جو بايدن، أمضى ماكرون أقل من 24 ساعة في المدينة الواقعة قي ولاية لويزيانا بجنوب شرق البلاد.

(العربية)

 

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