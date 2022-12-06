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عربي-دولي

الرئيس الصيني يزور السعودية غداً.. ويشارك في 3 قمم

Lebanon 24
06-12-2022 | 07:30
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ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، الثلاثاء، أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، سيبدأ غداً الأربعاء زيارة رسمية للمملكة تستمر لمدة يومين يشارك فيها في 3 قمم.

وقالت "واس" على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، يقوم فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 كانون الأول 2022".
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وأضافت أنه ستعقد خلال هذه الزيارة "قمة سعودية - صينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة سمو ولي العهد".

وسيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية.
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