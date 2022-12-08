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عربي-دولي

لاجئة تحاول سرقة مصرف!

Lebanon 24
08-12-2022 | 11:25
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هاجمت لاجئة من أوكرانيا أحد فروع بنك PKO Bank Polski في مدينة بيريميشلي ووضعت سكينا قرب حلق إحدى الموظفات مطالبة بأموال، لكن القصة انتهت نهاية سعيدة.
 
وكان موظفو البنك قد أعطوا اللاجئة الأوكرانية بالفعل كيسا ضخما من المال، فيما ظهرت شخصية غير متوقعة على مسرح الحادث، حيث تمكنت امرأة بولندية مسنة من ضرب اللاجئة بممسحة، وأسقطت السكين من يدها، في الوقت الذي هرع موظف الأمن بالبنك إلى انتزاع السكين من المرأة. وقد انتشر فيديو يوثق الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.
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اعتقلت القوات الخاصة للأمن والشرطة الجانية، بعد وصولها إلى مكان الحادث، وتم نقلها إلى مستشفى الأمراض النفسية. ولم يذكر ضباط إنفاذ القانون جنسية المرأة، لكن الصحفيين قالوا إنها أوكرانية الجنسية.
 
(روسيا اليوم) 

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