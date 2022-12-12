"بر الوالدين".. أمهات لاعبي منتخب المغرب يخطفن الأنظار في كأس العالم (فيديو)

خطفت أمّهات لاعبي المنتخب المغربي في "مونديال قطر 2022" أنظار العالم بأسره، وأصبحن كلّ القصة بعدما سطّر "أسودُ الأطلس" أسمى آيات الانتصار على الملاعب القطرية في أبرز بطولةٍ عالميّة.

اللافتُ أنه بعد كلّ "نصرٍ" لهم، كان لاعبو المنتخب يتوجهون إلى المدرجات لمعانقة أمهاتهم، وهو المشهد الذي يختصرُ معاني الحب والرّضى، ويكشفُ أنّ بركة النصر حاضرة ولا تغيب أبداً، وحقاً "الجنة تحت أقدام الأمهات".

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منذ انتهاء مباراة المغرب ضدّ البرتغال قبل يومين، وعقب النصر الذي تحقق بقوة وعزيمة، لم يتوقف ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي عن تداول صور لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم. فمن زكريا بوفال إلى أشرف حكيمي وصولاً إلى مُدرب المنتخب وليد الركراكي، كانت الصورة واحدة.. عناق للأمهات ورّقص في أرضية الملعب أمام العدسات، وحتماً هنا الرواية والحكاية لأجملِ وأعظم اللحظات.