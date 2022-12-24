اعتقال 11 شخصاً وإصابة أكثر من 30 ضابطاً إثر أعمال شغب في باريس

أعلن مدير شرطة باريس لوران نونيز، اعتقال 11 شخصاً يوم السبت، خلال أعمال شغب في تظاهرة للأكراد في باريس، وإصابة أكثر من 30 عنصرا من ضباط إنفاذ القانون.



وتجمع آلاف الأكراد بعد ظهر يوم السبت، في ساحة الجمهورية بباريس، للاحتجاج على إطلاق النار في الدائرة العاشرة بالعاصمة، والذي أسفر عن مقتل 3 نشطاء أكراد يوم الجمعة.

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