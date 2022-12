صفارات انذار ودوي انفجارات.. ماذا جرى في قاعدة جوية روسية؟ (فيديو)

على بعد مئات الكيلومترات من خطوط القتال الأمامية في أوكرانيا، سمعت انفجارات في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأكدت وكالة أنباء "أر بي سي" الأوكرانية ان انفجارين وقعا، كما ذكر موقع "بازا" الإخباري الروسي نقلا عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسمع دوي انفجار.

Loud explosions at Russia's strategic military airfield at Engels, more than 600 km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/obqeIIT9aF

— Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022

وفي وقت لاحق، أعلن رومان بوسارجين حاكم منطقة ساراتوف حيث توجد القاعدة، أن وكالات إنفاذ القانون تتحقق من المعلومات حول "حادث وقع في منشأة عسكرية".

وتابع بوسارجين على تطبيق "تلغرام": "لم تكن هناك حالات طوارئ في المناطق السكنية بمدينة إنجلز. مرافق البنية التحتية المدنية لم تتضرر".

وكانت القاعدة تعرضت في الخامس من كانون الأول الجاري لهجمات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية. (سكاي نيوز)