كندا تشتري منظومة دفاع جوي أميركية لتقديمها لأوكرانيا

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الثلاثاء أنّ بلاده ستشتري من الولايات المتّحدة منظومة دفاع جوي من طراز «ناسامز» لتقديمها هبة لأوكرانيا.ووفقاً لأوتاوا فهذه أول منظومة من هذا النوع تقدّمها كندا لأوكرانيا، في هبة تناهز قيمتها 406وأدلى ترودو بإعلانه هذا في أعقاب لقاء ثنائي جمعه بالرئيس الأميركي جو بايدن في مكسيكو.وترمي هذه المنظومة الدفاعية للتصدّي للقصف الروسي الكثيف الذي يستهدف البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا.وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند بعد مكالمة مع نظيرها الأوكراني إنّ حماية البنى التحتية الأوكرانية: "هي الأولوية الأولى. لهذا السبب تشتري كندا منظومة صواريخ أرض-جو متطوّرة من الولايات المتحدة للتبرّع بها لأوكرانيا".ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الهبة. وقال في تغريدة على "تويتر": "شكراً لمساعدتنا في حماية سمائنا. إنّ منظومة ناسامز التي اشترتها كندا من أجلنا ستكون درعاً قويّة لمدننا ومواطنينا".وتضاف هذه المنظومة الصاروخية إلى مدرّعات ومدافع هاوتزر وملابس شتوية وذخائر سبق لكندا أن قدمّتها لأوكرانيا لمساعدتها في التصدّي للغزو الروسي.وحتّى اليوم قدمت دول عديدة أخرى لأوكرانيا أنظمة مضادّة للطائرات، في مقدّمها الولايات المتحدة والنرويج وإسبانيا وألمانيا وفرنسا.