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عربي-دولي

سُمّيت بـ"وحش النار".. إسرائيل تستخدمُ دبابة متطوّرة وتقرير يكشف مواصفاتها

Lebanon 24
15-01-2023 | 08:00
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كشف الجيش الإسرائيليّ مؤخراً عن إدخاله الدبّابة الجديدة "ميركافا 5" إلى الخدمة الفعليّة قريباً.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ الدبابة الجديدة ستكون ضمن "الكتيبة 52" في لواء 401 سلاح مدرعات، وسيتمّ بدء تجريبها ميدانياً.
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وذكرت التقارير إنّ تلك الدبابة تتميّز باحتوائها على نظام "معطف الريح"، وهو نظام متطور جداً مهمته التصدّي للصواريخ المضادة للدروع، بالإضافة لكاميرات رؤية 360 درجة تعمل في الليل والنهار، فضلاً عن وسائل تكنولوجية جديدة لزيادة مجال رؤية قائد الدبابة.
وقال متابعون لشؤون الجيش الإسرائيلي إنّ قادة ومقاتلي الكتيبة 52 في لواء 401 - سلاح مدرعات، سيعملون في الفترة المقبلة على دراسة قدرات الدبابة وتدريب طاقمها وتأثيرها في الميدان. 
ووفقاً للتقارير، فإنّ "ميركافا 5" تتفوق على سابقتها "ميركافا 4" في الكثير من المجالات، كما أن الوسائل التكنولوجية الموجودة فيها ستعمل على توسيع مجال رؤية قائدها، وتمكنه من فهم أفضلٍ لميدان المعركة.
وعملياً، فإنّ مقصورة تلك الدبابة ستحتوي على خوذة للقائد مع شاشة بيانات مثل تلك الخاصّة بالطيار، والتي ستسمح باستجابات أكثر كفاءة. 
وفي السياق، قال قائد سلاح المشاة اللواء تامير يدعي إنّ "الدبابة سيتم استيعابها وفق التجارب وجاهزيتها مع تحسين الفاعلية التشغيلية للخطط العملياتية".
بدوره، اعتبر مسؤولٌ عسكري إسرائيليّ آخر أنّ الدبابة الجديدة هي "وحش نار واستخبارات على الأرض، وسرعان ما سترعب العدو في المناورات البرية"، مضيفاً: "من السابق لأوانه الحديث عن تقليص طاقم الدبابة ولكن هذا هو الاتجاه في المستقبل".
وللإشارة، فإنّ تلك الدبابة تمّ تطويرها من قبل "مديرية دبابة الميركافا والعربات القتاليّة المدُرّعة"، بالتعاون مع قسم الأسلحة بسلاح المشاة وسلاح المدرعات. (وكالات)
 
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