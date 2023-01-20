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عربي-دولي

ظل مفقوداً في البحر 24 يوماً.. ولكن زجاجة "كاتشاب" أنقذته! (صور)

Lebanon 24
20-01-2023 | 01:30
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استطاع رجل من جزيرة دومينيكا الكاريبية من البقاء حياً، بعد أن ظل مفقودا في البحر لمدة 24 يوما بسبب زجاجة من "الكاتشاب".

 

وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات البحرية الكاريبية، إلفيس فرانسوا، بعد أن نجا من الموت، وهو بصحة جيدة بعد خضوعه لفحوصات طبية.

 

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وفي وقت سابق، قال إلفيس فرانسوا، البالغ من العمر 47 عاما، إنه لم يكن لديه طعام طوال فترة وجوده في المياه، وكان لديه زجاجة كاتشب تتواجد في قاربه، فضلا عن مسحوق ثوم ومكعبات مرق، فقام بمزجها ببعض الماء كطعام لكي يتمكن من البقاء على قيد الحياة، وفقا لما نقلته صحيفة "ستريت تايمز".

 

وكان يعمل فرانسوا على إصلاح مركب شراعي قبالة ميناء في جزيرة سانت مارتن الكاريبية، في جزر الأنتيل الهولندية، في شهر كانون الأول الماضي، عندما ساءت حالة الطقس، وجرفه البحر.

 

كما أشار فرانسوا إلى أنه نحت كلمة "طلب المساعدة" على هيكل قاربه أملا في أن يعثر أحد عليه وينقذه، حتى تم العثور عليه على بعد 120 ميلا بحريا، شمال غرب بويرتو بوليفار، في مقاطعة لاغواجيرا الشمالية. (العربية)

 

 

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