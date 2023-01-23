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لافروف يزور جنوب إفريقيا وسط خلاف مع الغرب

Lebanon 24
23-01-2023 | 03:38
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين، إلى جنوب إفريقيا في زيارة يجري خلالها محادثات مع أحد أهم حلفاء بلاده في قارة منقسمة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا ومحاولات الغرب ذات الصلة لعزلها.

ومن المقرر أن يلتقي لافروف بنظيرته ناليدي باندور في العاصمة بريتوريا فيما وصفه مسؤولو حكومة جنوب إفريقيا بأنها زيارة عادية بينما استنكرتها أحزاب المعارضة وجالية أوكرانية صغيرة في البلاد باعتبار أنها لا تكترث للأوضاع في أوكرانيا.
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية بجنوب إفريقيا إن لافروف وصل إلى البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وتقول حكومة الرئيس سيريل رامابوسا إن جنوب إفريقيا محايدة في الصراع، وتعبر عن رغبتها في القيام بوساطة.

وأكدت وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية ناليدي باندور مراراً أن بلادها لن تنجر للانحياز لأي جانب، وتنتقد الغرب لإدانته الانتقائية لروسيا بينما يتجاهل أعمال عدوان أخرى مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
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