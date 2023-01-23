أوكرانيا تعلن تصديها لهجمات روسية قرب 11 تجمعاً سكنياً بدونيتسك

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية صدت هجمات معادية قرب 11 تجمعا سكنيا في منطقتين، وشنت سبع ضربات على مواقع روسية.



ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية القول، إن وحدات عسكرية صدت هجمات في منطقة دونيتسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وقالت الهيئة إن "العدو نفذ عمليات هجومية فاشلة في قطاعات ليمان وأفدييفكا وزابوريجيا، ويواصل القيام بعمليات هجومية في قطاع باخموت".



كما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان العامة القول، إن تهديد القوات الروسية بشن هجمات صاروخية برا وبحرا وجوا وطائرات بدون طيار لا يزال قائما في جميع أنحاء البلاد.