آخرها حصل في النيبال.. إليكم أسوأ كوارث الطيران منذ 100 عام

قبل نحو 10 أيام تقريباً، شهدت النيبال حادثة مأسوية تمثلت بسقوط طائرة ركاب كان على متنها أكثر من 70 شخصاً. ووفقاً للسلطات الرسمية، فإن عدد الضحايا بلغ 72، وهو عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.

Advertisement

وذكّرت هذه الحادثة، التي تعتبر أسوأ حادثة طيران تشهده القارة الآسيوية منذ 3عقود، بكوارث طيران مأسوية حدثت خلال القرن الماضي، نستعرض أبرزها في القائمة التالية:

15 كانون الثاني 2023

- تحطم طائرة ركاب في نيبال على بعد كيلومتر واحد من مطار الهبوط

- الحادث أسفر عن مقتل 72 شخصاً

12 آب 1985

- تحطّم طائرة يابانية أثناء رحلتها من طوكيو إلى أوساكا

- الحادث أسفر عن مقتل 520 شخصاً

19 آب 1979

- تحطم طائرة سعودية كانت تستعد للهبوط في مطار الملك عبد العزيز الدولي

- الحادث أسفر عن مقتل 301 شخصاً

29 تشرين الثاني 1979

- تحطم طائرة تابعة لشركة طيران نيوزيلندا بسبب خطأ بشري ارتكبه الطيار

- الحادث أسفر عن مقتل 257 شخصاً

25 أيار 1979

- تحطم طائرة أميركية كانت في طريقها للهبوط في مطار لوس أنجلوس الدولي

- الحادث أسفر عن مقتل 273 شخصاً

27 آذار 1977

- إصطدام طائرة أميركية بأخرى هولندية لدى إقلاعهما من مطار بجزر الكناري

- الحادث أسفر عن مقتل 583 شخصاً

25 كانون الأول 1976

- تحطم طائرة مصرية تابعة لشركة مصر للطيران كانت متجهة إلى بانكوك

- الحادث أسفر عن مقتل 71 شخصاً

30 حزيران 1950

- اصطدام طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأميركية بأخرى تابعة لشركة دابليو إيه

- الحادث أسفر عن مقتل 128 شخصاً

12 آذار 1950

- كارثة لاندو الجوية في ويلز أسفرت عن تحطم طائرة تابعة لشركة إيرفلايت في ويلز

- الحادث أسفر عن مقتل 83 شخصاً

7 نيسان 1922

- اصطدام بين طائرتين الأولى إنكليزية والثانية فرنسية فوق منطقة بيكاردي - فرنسا

- الحادث أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

(عربي21)