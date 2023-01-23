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عربي-دولي

آخرها حصل في النيبال.. إليكم أسوأ كوارث الطيران منذ 100 عام

Lebanon 24
23-01-2023 | 12:00
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قبل نحو 10 أيام تقريباً، شهدت النيبال حادثة مأسوية تمثلت بسقوط طائرة ركاب كان على متنها أكثر من 70 شخصاً. ووفقاً للسلطات الرسمية، فإن عدد الضحايا بلغ 72، وهو عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.
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وذكّرت هذه الحادثة، التي تعتبر أسوأ حادثة طيران تشهده القارة الآسيوية منذ 3عقود، بكوارث طيران مأسوية حدثت خلال القرن الماضي، نستعرض أبرزها في القائمة التالية:
 
15 كانون الثاني 2023
- تحطم طائرة ركاب في نيبال على بعد كيلومتر واحد من مطار الهبوط
- الحادث أسفر عن مقتل 72 شخصاً
12 آب 1985
- تحطّم طائرة يابانية أثناء رحلتها من طوكيو إلى أوساكا
- الحادث أسفر عن مقتل 520 شخصاً
19 آب 1979
- تحطم طائرة سعودية كانت تستعد للهبوط في مطار الملك عبد العزيز الدولي
- الحادث أسفر عن مقتل 301 شخصاً
29 تشرين الثاني 1979
- تحطم طائرة تابعة لشركة طيران نيوزيلندا بسبب خطأ بشري ارتكبه الطيار
- الحادث أسفر عن مقتل 257 شخصاً
25 أيار 1979
- تحطم طائرة أميركية كانت في طريقها للهبوط في مطار لوس أنجلوس الدولي
- الحادث أسفر عن مقتل 273 شخصاً
27 آذار 1977
- إصطدام طائرة أميركية بأخرى هولندية لدى إقلاعهما من مطار بجزر الكناري
- الحادث أسفر عن مقتل 583 شخصاً
25 كانون الأول 1976
- تحطم طائرة مصرية تابعة لشركة مصر للطيران كانت متجهة إلى بانكوك
- الحادث أسفر عن مقتل 71 شخصاً
30 حزيران 1950
- اصطدام طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز الأميركية بأخرى تابعة لشركة دابليو إيه
- الحادث أسفر عن مقتل 128 شخصاً
12 آذار 1950
- كارثة لاندو الجوية في ويلز أسفرت عن تحطم طائرة تابعة لشركة إيرفلايت في ويلز
- الحادث أسفر عن مقتل 83 شخصاً
7 نيسان 1922
- اصطدام بين طائرتين الأولى إنكليزية والثانية فرنسية فوق منطقة بيكاردي - فرنسا
- الحادث أسفر عن مقتل 7 أشخاص.
 
(عربي21)
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