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عربي-دولي

روسيا ترفع الصوت من دولة عربية.. تحذيرٌ من "كارثة نووية"!

Lebanon 24
23-01-2023 | 10:30
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علقت السفارة الروسية في مصر، على قيام القوات المسلحة الأوكرانية بتخزين أسلحة وذخائر في أراضي محطات الطاقة النووية.

وقالت السفارة في تعليق لها: "تخزن وتوزع السلطات الأوكرانية صواريخ بعيدة المدى والأسلحة المدفعية التي وردت من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في الناتو داخل مباني محطات الطاقة النووية".
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وتابعت السفارة: "على ما يبدو أن الجيش الأوكراني سيستخدمها ضد القوات المسلحة الروسية من مناطق المحطات النووية من أجل إثارة الأعمال الجوابية من الجانب الروسي والتسبب في الكارثة النووية، وسيعاني العالم كله نتيجة للسلوك المجنون لنظام كييف ورعاته الغربيين".

وكان مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، قال إن الاستخبارات الروسية تتلقى تقارير تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية تخزن أسلحة وذخائر يقدمها الغرب في أراضي محطات الطاقة النووية. فإن معظم هذه الأسلحة تشمل أغلى وأندر صواريخ القوات الأوكرانية من طراز "هيمارس" ومنظومات الدفاع الجوي الأجنبية، فضلاً عن الذخيرة ذات العيار الثقيل.

وأشار إلى أنه فقط خلال الأسبوع الأخير من كانون الأول 2022، تم توريد العديد من عربات السكك الحديدية التي نقلت الأسلحة الخارج عبر محطة سكة حديد "رافالوفكا" إلى محطة روفينسكايا النووية.
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