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عربي-دولي

عقوبات بريطانية على قياديين إيرانيين... من شملت؟

Lebanon 24
23-01-2023 | 11:30
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أعلنت الحكومة البريطانية عن سلسلة عقوبات جديدة على شخصيات إيرانية رفيعة.

وقررت لندن تجميد أصول حسين نجات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني وحظر دخوله إلى لأراضي البريطانية.

كما جمّدت بريطانيا أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني ونائب قائد "الباسيج"، وحظرت سفرهما إليها.
 
كذلك أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت تجميد أصول "الباسيج".
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وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذه العقوبات تعكس إدانة "العنف الذي يمارسه النظام الإيراني بحق شعبه" بما في ذلك إعدام البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

وشملت العقوبات البريطانية الجديدة أحمد فاضليان نائب المدعي العام في إيران. (العربية)
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