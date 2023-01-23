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إقتصاد
ما حجم الأصول الروسية في سويسرا؟
Lebanon 24
23-01-2023
|
13:30
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ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن حصيلة سويسرا من الأصول الروسية المجمدة صعدت إلى نحو 7.5 مليار فرنك ما يعادل قرابة 8 مليارات دولار.
ويأتي ذلك في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد إطلاقها العملية العسكرية في أوكرانيا في شباط الماضي.
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وحظرت سويسرا البنوك، في أعقاب العملية العسكرية من تلقي ودائع تزيد على 100 ألف فرنك من المواطنين الروس، وأشارت إلى ضرورة الإبلاغ عن كل الودائع الحالية إلى أمانة الدولة بحلول بداية حزيران 2022، وقد أبلغ ما مجموعه 123 مواطنا روسيا أو شركة روسية عن 7548 "علاقة تجارية" تتعلق بحوالي 46.1 مليار فرنك من الأصول.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم (46.1 مليار فرنك) لا يمثل سوى الودائع التي تزيد عن 100 ألف فرنك، إلا أن سويسرا تمتلك ما لا يقل عن 150 مليار فرنك من الأصول الروسية، بحسبما ذكرته جمعية المصرفيين السويسريين. (روسيا اليوم)
إقتصاد
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