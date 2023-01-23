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عربي-دولي

البنتاغون يخطط لزيارة مكارثي إلى تايوان خلال الربيع القادم

Lebanon 24
23-01-2023 | 16:30
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أفادت وكالة أنباء Punchbowl News الأميركية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، يخطط بالتنسيق مع البنتاغون لزيارة تايوان خلال فصل الربيع.

وأوضحت الوكالة، أن البنتاغون في المراحل الأولى من التخطيط لزيارات مكارثي لتايوان، ويتوجب عليه مراعاة جميع القضايا الأمنية، وردود الفعل الصينية على هذه الزيارة.
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وأضافت الصحيفة، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تتوقع قيام كيفين مكارثي، بعدة زيارات خارجية، خلال الربيع القادم. (روسيا اليوم) 
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