روسيا: الصراع مع الغرب يكاد يكون حرباً حقيقية

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارة الى جنوب إفريقيا، أمس، أن الصراع مع الغرب يكاد يكون حربا حقيقية"، وذلك غداة تحذير رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين من أن تسليم أسلحة هجومية لأوكرانيا سيؤدي إلى كارثة عالمية، وتلويح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف من عواقب لا يمكن التنبؤ بها إذا وصلت صواريخ "إم جي إم 140- أتاكمز" الأميركية التي يبلغ مداها 310 كلم إلى يد كييف.

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وغداة تحذير نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، من انضمام روسيا لتحالف عسكري مع دول أخرى تعارض الهيمنة الأميركية على السياسة العالمية، دافعت جنوب إفريقيا عن مناوراتها الثانية من نوعها مع روسيا والصين منذ 2019، مؤكدة أنها ستُجرى بالقرب من مدينة ديربان الساحلية وخليج ريتشاردز، وتهدف إلى تعزيز العلاقات المزدهرة بالفعل بين الدول الثلاث.

وقالت جنوب إفريقيا إنها أجرت مناورات مماثلة مع أميركا وبريطانيا وفرنسا من دون أن تؤدي إلى ضجة.

وأضافت أنها مثل أي دولة مستقلة وذات سيادة، لديها الحق في إقامة علاقات خارجية متوافقة مع علاقتها الدبلوماسية ومصالحها الوطنية.

وكشفت وكالة "تاس" الروسية الحكومية، أمس، عن مشاركة الفرقاطة أدميرال غورشكوف المسلحة بصواريخ "زركون"، التي تنطلق بسرعة تزيد 9 أضعاف على سرعة الصوت، ويبلغ مداها أكثر من 1000 كلم، لأول مرة في مناورات مشتركة مع الصين وجنوب إفريقيا في الفترة من 17 إلى 27 كانون الثاني.

وأجرت الفرقاطة غورشكوف تدريبات في البحر النرويجي، بعد أن أرسلها الرئيس فلاديمير بوتين هذا الشهر إلى المحيط الأطلسي، في إشارة للغرب بأنه لن يتراجع عن الحرب في أوكرانيا، محذراً من أنها قد تسقط يوماً ما صواريخها النووية.