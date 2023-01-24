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عربي-دولي

نقص كبير في مخزون السلاح الأميركي.. دراسة تكشف

Lebanon 24
24-01-2023 | 00:30
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أظهرت دراسة عسكرية نقصا كبيرا في مخزون السلاح الأميركي بسبب أوكرانيا.

 

وذكرت الدراسة التي نشرها موقع "وول ستريت جورنال" أن أوكرانيا استهلكت مخزون 7 سنوات من إنتاج أميركا لصواريخ "جافلين".

 

وأشارت الدراسة إلى أن مخزون السلاح الأميركي الحالي غير كاف في وقت الحرب.

 

وبحسب الدراسة، ستعاني الولايات المتحدة من مشكلات في الذخيرة إذا واجهت الصين عسكرياً قريباً.

 

يأتي هذا في وقت قال فيه رئيس قيادة الأسطول الأميركي داريل كودل إن بلاده تعاني من تأخير في استلام الذخيرة.

 

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط الماضي، أرسلت واشنطن أطنان من المساعدات العسكرية إلى كييف. إلا أن أوكرانيا لا تزال تطالب الدول الغربية بالمزيد من العتاد الثقيل، مؤكدةً أن ذلك سيكون عاملاً حاسماً في الحرب مع روسيا. (العربية)

 

 

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