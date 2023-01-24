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عربي-دولي

منزل بايدن خضع للتفتيش بعد "عرض طوعي".. هذا ما كشفه البيت الأبيض

Lebanon 24
24-01-2023 | 01:00
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أعلن البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن وزارة العدل فتشت منزل الرئيس جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، بعد "عرض طوعي واستباقي" قدمه محاميه الشخصي إلى الوزارة.

 

وقال بوب باور محامي الرئيس في بيان مساء السبت، إن عملية تفتيش جديدة لمنزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير تمخضت عن العثور على 6 مواد أخرى، بما في ذلك وثائق تحمل مصنفة سرية.

 

وأضاف باور أن بعض الوثائق السرية و"المواد المحيطة" ترجع إلى فترة ولاية بايدن في مجلس الشيوخ، حيث مثل ولاية ديلاوير من 1973 إلى 2009.

 

وأردف أن وثائق أخرى كانت من فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من 2009 حتى 2017. (سكاي نيوز)

 

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