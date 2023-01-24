اعتقال روسي منشق عن مجموعة "فاغنر" في هذه الدولة الأوروبية

أكدت النروج، أمس الإثنين، اعتقال عضو بارز سابق في مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة طلب اللجوء في النروج، للاشتباه في دخوله البلاد بشكل غير قانوني.

وقال جون أندرياس يوهانسن من شرطة الهجرة النرويجية لوكالة "أسوشيتد برس" إن الروسي أندري ميدفيديف، الذي انشق عن "فاغنر"، اعتقل بموجب قانون الهجرة، ويجري تقييم ما إذا كان يتعين استمرار اعتقاله.

وذكرت صحيفة "في جي" النرويجية أن اعتقاله "ليس عقوبة إنما إجراء أمني".

و أشار ميدفيديف إلى أنه ترك المجموعة بعد تمديد عقده لما بعد تموز إلى تشرين الثاني من دون موافقته، وقال أيضا إنه مستعد للشهادة بشأن أي جرائم حرب كان شاهدا عليها، وأنكر المشاركة في أي منها.

ويعتقد أن ميدفيديف، الذي يقول إنه يخشى على حياته، دخل النروج بشكل غير قانوني بعد عبور حدود البلاد التي تمتد نحو 198 كيلومترا مع روسيا مستهل الشهر الجاري. (سكاي نيوز)