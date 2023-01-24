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عربي-دولي
في كاليفورنيا... مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق نار
Lebanon 24
24-01-2023
|
02:30
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لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في حادثي إطلاق نار في إحدى مناطق شمال كاليفورنيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية الاثنين.
وأعلن رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو على تويتر أن رجال الشرطة هرعوا الى "موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي".
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وأضاف لاحقا "هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليا تهديد مستمر على السكان".
ووقع الحادثان في مزارع قريبة من بعضها البعض في جنوب سان فرانسيسكو، حيث قتل شخص وأصيب ثلاثة في مزرعة ماونتين ماشروم، وفق ما أفادت قناة "آي بي سي 7" نقلا عن مصادر أمنية.
وأضافت القناة على موقعها على الإنترنت أن ثلاثة أشخاص آخرين قتلوا في مزرعة رايس تاكينغ سويل القريبة.
وأكدت قناة "أن بي سي" نقلا عن مصادر خاصة أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية ارتفاع حصلة الضحايا إلى سبعة.
ويأتي هذا الحادث بعد نحو 48 ساعة من قتل رجل من أصول آسيوية يبلغ 72 عاما 11 شخصا داخل قاعة للرقص بالقرب من لوس أنجليس خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية.(الحرة)
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