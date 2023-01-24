كشفت دراسة عسكرية عن نقص كبير في مخزون السلاح الأميركي بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا.



وبحسب الدراسة التي نشرتها "وول ستريت جورنال" فإن أوكرانيا استهلكت مخزون 7 سنوات من إنتاج أميركا لصواريخ "جافلين".

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ووفقاً للدراسة، فإن أميركا ستعاني من مشكلات في الذخيرة إذا واجهت الصين عسكرياً قريباً، مشيرة إلى أن مخزون السلاح الأميركي الحالي غير كاف في وقت الحرب.



وتم استهلاك مخزون 7 سنوات من إنتاج أميركا لصواريخ جافلين بتقديم 8500 وحدة منها إلى أوكرانيا. وعملياً، فإن واشنطن كانت قدمت لكييف 1600 منظومة "ستينغر" المضادة للطائرات والتي تساوي الكمية التي تم تصديرها للخارج خلال 20 عاماً. وبحسب الدراسة التي نشرتها "وول ستريت جورنال" فإن أوكرانيا استهلكت مخزون 7 سنوات من إنتاج أميركا لصواريخ "جافلين".ووفقاً للدراسة، فإن أميركا ستعاني من مشكلات في الذخيرة إذا واجهت الصين عسكرياً قريباً، مشيرة إلى أن مخزون السلاح الأميركي الحالي غير كاف في وقت الحرب.وتم استهلاك مخزون 7 سنوات من إنتاج أميركا لصواريخ جافلين بتقديم 8500 وحدة منها إلى أوكرانيا. وعملياً، فإن واشنطن كانت قدمت لكييف 1600 منظومة "ستينغر" المضادة للطائرات والتي تساوي الكمية التي تم تصديرها للخارج خلال 20 عاماً.

ووفقاً للتقارير، فقد جرى تسجيل تراجع كبيرٍ في مخزونات مدفعية "هاوتزر" والرادارات المضادة للمدفعية، في حين أن إمدادات الجيش الأميركي تقلصت بأكثر من مليون طلقة من ذخيرة عيار 155 ملم. كذلك، فقد انخفضت المخزونات من نظام الدفاع الساحلي "هاربون".

وفي ظل هذه الخسائر ستعاني الولايات المتحدة من جملة تداعيات صعبة، يكمن أبرزها في نقص الذخيرة بحال حصول مواجهة قريبة مع الصين، بالإضافة إلى تأخر استلام الذخيرة بسبب اضطرابات سلاسل الإمدادات.