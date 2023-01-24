5 تهديدات تواجهها "إسرائيل" في الـ2023.. ما هي؟

كشف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بجامعة تل أبيب أنه في 2023 سيواجه الاحتلال 5 تهديدات رئيسة، على الصعيدين الداخلي والخارجي، في ظل العديد من المتغيرات التي رافقت الانتخابات الأخيرة، والوضع الفلسطيني، أو ما يجري على الساحة الدولية.

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وأكدت سافير ليبكين مراسلة القناة 12، أن "المعهد حدد أن العلاقة الإسرائيلية الأميركية في خطر، ووضعها على رأس قائمة التهديدات، كونها أحد أركان الأمن القومي للاحتلال، بسبب ابتعاد الجاليات اليهودية هناك عن إسرائيل، وتحول الولايات المتحدة لتكون أقل اهتماماً بالشرق الأوسط". وأكدت سافير ليبكين مراسلة القناة 12، أن "المعهد حدد أن العلاقة الإسرائيلية الأميركية في خطر، ووضعها على رأس قائمة التهديدات، كونها أحد أركان الأمن القومي للاحتلال، بسبب ابتعاد الجاليات اليهودية هناك عن إسرائيل، وتحول الولايات المتحدة لتكون أقل اهتماماً بالشرق الأوسط".





وأضافت في تقرير أن "التهديد الثاني يتمثل بالتخوف الإسرائيلي من اندلاع انتفاضة مسلحة في الضفة الغربية، لأنه في الوقت الذي تسير فيه الساحة الفلسطينية نحو نهاية عهد أبو مازن، وبعد تصعيد العمليات الفدائية، تتزايد احتمالات التفجير، والخطر يتصاعد من صحوة عنيفة قد تندلع لانتفاضة مسلحة رداً على تحركات الاحتلال، خصوصاً مع ضعف السلطة الفلسطينية وتقوية حماس في غزة، ما قد يزيد من التوترات الأمنية بين شريحة واسعة من الشباب".



وأكدت أن "التهديد الاستراتيجي الخطير الثالث يتمثل بالانجراف لواقع دولة واحدة، ما سيعرّض للخطر هوية إسرائيل اليهودية، بالتزامن مع جهود الاحتواء المتآكلة بسبب إجراءات "الضم الزاحف"، وعودة القضية الفلسطينية للخطاب على الساحة الدولية، لاسيما جرّ إسرائيل لمحكمة العدل الدولية في لاهاي". وأضاف: "بالتزامن مع إقامة حكومة يمينية اسرائيلية واضحة، فإن للإدارة الأميركية أجندة ليبرالية، ما يكثّف عمليات تباعدهما، وتهدد بتقويض الدعم الأميركي التقليدي لإسرائيل على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، ما يضر بمكانتها الدولية والإقليمية، وقدرتها على التعامل مع التهديدات الرئيسية".وأضافت في تقرير أن "التهديد الثاني يتمثل بالتخوف الإسرائيلي من اندلاع انتفاضة مسلحة في الضفة الغربية، لأنه في الوقت الذي تسير فيه الساحة الفلسطينية نحو نهاية عهد أبو مازن، وبعد تصعيد العمليات الفدائية، تتزايد احتمالات التفجير، والخطر يتصاعد من صحوة عنيفة قد تندلع لانتفاضة مسلحة رداً على تحركات الاحتلال، خصوصاً مع ضعف السلطة الفلسطينية وتقوية حماس في غزة، ما قد يزيد من التوترات الأمنية بين شريحة واسعة من الشباب".وأكدت أن "التهديد الاستراتيجي الخطير الثالث يتمثل بالانجراف لواقع دولة واحدة، ما سيعرّض للخطر هوية إسرائيل اليهودية، بالتزامن مع جهود الاحتواء المتآكلة بسبب إجراءات "الضم الزاحف"، وعودة القضية الفلسطينية للخطاب على الساحة الدولية، لاسيما جرّ إسرائيل لمحكمة العدل الدولية في لاهاي".