"اعتراف".. متى ستعوّض ألمانيا العجز عن تعويض الغاز الروسي؟

وكشفت وزارة الاقتصاد الألمانية عن تضارب بين تصريحات المسؤولين بشأن التوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي نهائيًا.وأكد خطاب الوزارة أن ألمانيا تحتاج لنحو 3 سنوات إضافية، أي حتى 2026، لبناء سعة تخزين للغاز المسال، تعادل ما وصل إليها من الغاز الروسي في عام واحد فقط هو 2021.

وأعلنت برلين عزمها بناء محطتين للغاز المسال، وزيادة احتياطياتها من الغاز الطبيعي، في سبيل الاستغناء عن روسيا. وقبل بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط 2022، كان الغاز الروسي يمثل ثلثي الواردات الألمانية.وتبلغ قدرة محطات الغاز المسال -التي تبنيها ألمانيا في الوقت الحالي لتخزين الواردات- المتوقعة بعد 3 سنوات نحو 56 مليار متر مكعب.وعن اعتماد برلين بكثافة على الغاز الروسي، علق المستشار الألماني، أولاف شولتس، الأسبوع الماضي قائلا: "تعلمت ألمانيا الدرس"، مضيفا "نحن نبني سعة تخزين للغاز المسال تستوعب كميات من الغاز المستورد أكبر من تلك التي كنا نحصل عليها قبل الحرب مع استثناء الوارد من موسكو"..كما أشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن سعة تخزين الغاز المسال التي تبنيها حكومة المستشار أولاف شولتس حاليًا، ستبلغ 76.5 مليار متر مكعب في 2030، وهو ما يمثل 80 بالمئة من استهلاك البلاد في 2021.