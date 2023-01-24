Advertisement

عربي-دولي

رئيسي لدى استقباله وزير الدفاع السوري: ايران هي الصديقة الحقيقية لسوريا

Lebanon 24
24-01-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1031788-638101725667523344.jpg
Doc-P-1031788-638101725667523344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس إن إيران هي الصديقة الحقيقية لسوريا.

وأكد رئيسي أن إيران ستقف إلى جانب الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي.
Advertisement

من جهته أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، خلال استقبال وزير الدفاع السوري استعداد ايران لنقل الخبرات في مجالات الحرب الإلكترونية وحرب المعلومات إلى سوريا.

وتابع، "من كان يسعى إلى تدمير سوريا عبر هجوم عالمي يمضي اليوم نحو الزوال والدمار". كما شدد سلامي على الاستعداد لتقديم المساعدة للقوات المسلحة السورية في مختلف الأبعاد والمجالات. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:15 | 2023-01-24
10:00 | 2023-01-24
09:00 | 2023-01-24
08:30 | 2023-01-24
08:00 | 2023-01-24
07:30 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website