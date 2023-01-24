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عربي-دولي

الخارجية الإيرانية: السياسة الأميركية تقوض فرص السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا

Lebanon 24
24-01-2023 | 15:30
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صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأن سياسات الولايات المتحدة تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتؤجج الأزمة في أوكرانيا.

وكتب الدبلوماسي الإيراني على حسابه في "تويتر": "إحدى نتائج التدخل الأميركي هو تعطيل السلام في منطقة الشرقين الأدنى والأوسط، بالإضافة إلى تأجيج نيران الحرب في أوكرانيا".
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كما حث عبد اللهيان البيت الأبيض على التوقف عن "التصريحات المنافقة التي تتعارض مع الواقع". (روسيا اليوم) 
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