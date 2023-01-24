الخارجية الإيرانية: السياسة الأميركية تقوض فرص السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا

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صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأن سياسات الولايات المتحدة تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتؤجج الأزمة في أوكرانيا.وكتب الدبلوماسي الإيراني على حسابه في "تويتر": "إحدى نتائج التدخل الأميركي هو تعطيل السلام في منطقة الشرقين الأدنى والأوسط، بالإضافة إلى تأجيج نيران الحرب في أوكرانيا".كما حث عبد اللهيان البيت الأبيض على التوقف عن "التصريحات المنافقة التي تتعارض مع الواقع". (روسيا اليوم)