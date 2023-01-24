"المواجهة اشتدت".. القوات الأوكرانية تنقل التعزيزات المتاحة باتجاه زابوروجيه

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أكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن الجيش الأوكراني يقوم بنقل أي تعزيزات متاحة باتجاه مقاطعة زابوروجيه، وأن المواجهة اشتدت كثيرا.وقال روغوف: "اشتدت المواجهة على خط المواجهة في زابوروجيه، نظام زيلينسكي ينقل كل ما يمكنه جمعه من التعزيزات إلى المنطقة، والبعض يذهب حتى إلى اتجاه جمهورية دونيتسك الشعبية".وفي وقت سابق، أفاد روغوف بأن حجم الخسائر التي لحقت بالقوات الأوكرانية في محور زابوروجيه، أصبحت مماثلة لخسائر التشكيلات الأوكرانية في منطقة أرتيموفسك (باخموت).ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية تحاول تعزيز حشدها للسيطرة على جبهة زابوروجيه. (روسيا اليوم)