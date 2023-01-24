هل ترسل ألمانيا دبابات "ليوبارد" إلى كييف؟

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ذكرت مجلة "دير شبيغل"، اليوم، أنّ المستشار الألماني أولاف شولتس قرّر إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام، بذلك بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات "أبرامز".وأفادت مجلة "دير شبيغل" بأنّ القرار يتعلّق بمجموعة واحدة على الأقل من دبابات "ليوبارد 2" من طراز "إيه 6" سيتم توفيرها من مخزون الجيش الألماني في بوندسفير.كما ذكرت المجلة أنّ حلفاء آخرين، في الدول الاسكندنافية على سبيل المثال، يعتزمون الانضمام إلى ألمانيا في تزويد كييف بدبابات "ليوبارد".