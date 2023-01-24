السيسي يزور الهند

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة للهند، أمس، حيث يلتقي كبار رجال الأعمال، وسيكون ضيف شرف في يوم الجمهورية الهندية الذي يوافق 26 غدا.

وذكر بيان للرئاسة المصرية، أن الزيارة ستشمل مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستعراض فرص الاستثمار الهندي في مصر.

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وتسعى القاهرة إلى حشد الاستثمارات الأجنبية في الوقت الذي تحاول مواجهة نقص في الدولار أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه. وفي العام الماضي، سعت إلى مساعدة من الدول الخليجية الحليفة الغنية بالطاقة ومن صندوق النقد الدولي، بعد أن فاقمت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا من التحديات التي تواجهها.

وتسعى مصر أيضاً إلى إقامة علاقات سياسية وتجارية تتجاوز تحالفاتها التقليدية مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، بما يشمل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا. وفي هذا السياق، تتجه مصر وروسيا إلى إقرار آليات جديدة للتبادل التجاري تسمح باستخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية المشتركة بعيداً عن هيمنة الدولار، في خطوة تعزز المساعي المصرية لتخفيف الضغط عن الدولار الشحيح في السوق المصري، ويسمح لها بتوفير بند رئيس من الواردات، إذ تعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح الروسي، الذي يشكل نحو 50 بالمئة من وارداتها من القمح.

ويعوّل الجانب الروسي على مثل هذه الخطوات في ظل العقوبات الغربية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقالت نائبة رئيسة الحكومة الروسية فيكتوريا أبرامشينكو، لوكالة سبوتنيك الروسية، الأحد، إن تركيا دفعت بالروبل مقابل تزويدها بالحبوب، وإن موسكو تعمل على أمر مماثل مع مصر، مشددة على أن "هذا الأمر لا يشمل فقط المنتجات الغذائية".



