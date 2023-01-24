نتنياهو التقى الملك عبد الله في زيارة مفاجئة للأردن

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالعاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، في زيارة مفاجئة، لعمّان، بحثا خلالها قضايا إقليمية.



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وبحسب مكتب نتنياهو، فإنه والملك عبد الله أكدا على التعاون الإستراتيجي والأمني والاقتصادي بين إسرائيل والأردن بما يساهم في استقرار المنطقة.