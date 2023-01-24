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عربي-دولي

نتنياهو التقى الملك عبد الله في زيارة مفاجئة للأردن

Lebanon 24
24-01-2023 | 18:30
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اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالعاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، في زيارة مفاجئة، لعمّان، بحثا خلالها قضايا إقليمية.
وبحسب مكتب نتنياهو، فإنه والملك عبد الله أكدا على التعاون الإستراتيجي والأمني والاقتصادي بين إسرائيل والأردن بما يساهم في استقرار المنطقة.
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