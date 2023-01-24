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عربي-دولي
أستراليا: زيادة التعاون بين الوكالات الصينية والأسترالية
Lebanon 24
24-01-2023
|
23:00
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قال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، إن هناك تعاوناً متزايداً على مستويات مختلفة بين الوكالات الصينية والأسترالية.
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