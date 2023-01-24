سفير روسيا بأميركا: احتمال تسليم واشنطن دبابات لأوكرانيا "استفزاز صارخ"

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قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، الأربعاء، إن عمليات تسليم دبابات قتالية محتملة من قبل واشنطن لأوكرانيا ستكون "استفزازاً صارخاً آخر" لروسيا.وقال أنتونوف في تصريحات نُشرت على تطبيق الرسائل تليجرام بالسفارة: "من الواضح أن واشنطن تحاول عن قصد إلحاق هزيمة استراتيجية بنا". وأضاف: "إذا قررت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالدبابات، فإن تبرير مثل هذه الخطوة بالحجج حول (الأسلحة الدفاعية) لن ينجح بالتأكيد. سيكون هذا استفزازاً صارخاً آخر ضد الاتحاد الروسي ''.ومن المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها سترسل دبابات إلى أوكرانيا.