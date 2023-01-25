انقلاب سفينة شحن قبالة سواحل اليابان.. وعمليات بحث لإنقاذ 22 شخصاً

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قالت قوات خفر السواحل الياباني إنه تم إنقاذ 4 أفراد من طاقم سفينة شحن بعد انقلابها قبالة سواحل نجازاكي، الأربعاء، جنوب غربي اليابان، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ أملاً في العثور على 18 آخرين.وتلقى خفر السواحل الياباني نداء استغاثة من سفينة الشحن "Jintian" المسجلة في هونج كونج، ليل الثلاثاء، ونقلت وسائل إعلام عن شخصاً على السفينة أنها كانت تغرق وتمتلئ بالمياه، وأفاد لاحقاً بأن أفراد الطاقم الـ22 وجميعهم من الصين وميانمار، تم نقلهم إلى قوارب نجاة.وعثر على 4 منهم طافين فوق المياه وتم إنقاذهم بواسطة سفينة خاصة كانت في المنطقة، فيما أرسل خفر السواحل الياباني 3 سفن ومروحية وطائرة للمساعدة في عمليات البحث في مساحة قطرها 110 كيلومترات غربي جزر دانجو.ولم يتمكن خفر السواحل الياباني من تأكيد أن أفراد الطاقم كانوا في قوارب النجاة.