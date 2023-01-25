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عربي-دولي

زيلينسكي عن حملة الإقالات في أوكرانيا: قرارات ضرورية

Lebanon 24
25-01-2023 | 02:30
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علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على حملة الإقالات في بلاده قائلاً إن القرارات كانت ضرورية.

كما قال في كلمته اليومية عبر الفيديو "نريد قرارات لتسليمنا الدبابات من أجل تعزيز الدفاع عن بلادنا".
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وأضاف "القوات الروسية تكثف جهودها لمهاجمة باخموت - شرق البلاد".
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