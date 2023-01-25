زيلينسكي عن حملة الإقالات في أوكرانيا: قرارات ضرورية

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علق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على حملة الإقالات في بلاده قائلاً إن القرارات كانت ضرورية.كما قال في كلمته اليومية عبر الفيديو "نريد قرارات لتسليمنا الدبابات من أجل تعزيز الدفاع عن بلادنا".وأضاف "القوات الروسية تكثف جهودها لمهاجمة باخموت - شرق البلاد".