لجنة برلمانية سويسرية تقترح تعديل "قانون الحياد" لإمداد أوكرانيا بالأسلحة

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صوتت لجنة في البرلمان السويسري، لصالح مقترح يسمح بطلب تعديل قوانين البلاد بهدف إتاحة تصدير أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا عبر دول أخرى.ورفضت سويسرا حتى الآن السماح لدول تملك أسلحة سويسرية الصنع، بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا، بما يتماشى مع حيادها العسكري.وبموجب قانون المواد الحربية السويسري، لا يمكن الموافقة على طلب إعادة التصدير إذا كانت الوجهة النهائية دولة في حالة نزاع عسكري دولي، لكن لجنة السياسات الأمنية في البرلمان صوتت لصالح دعم اقتراح لتغيير القانون من أجل السماح بإمداد كييف بالأسلحة.