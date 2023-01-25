شلل في حركة النقل في اليابان بسبب الثلوج الكثيفة والبرد القارس





وأدى طقس بارد على نحو غير معتاد ومنخفضات جوية قاسية إلى تساقط الثلوج وهبوب رياح قوية في جميع أنحاء البلاد بدءا من أمس الثلاثاء.

Advertisement

وتساقطت الثلوج بكثافة شديدة على نحو خاص في الجزء المطل على بحر اليابان إذ سقطت ثلوج قياسية على مدينة مانيوا بغرب اليابان وصلت، خلال 24 ساعة فقط، إلى 93 سنتيمترا. غطت الثلوج الكثيفة مساحات واسعة من اليابان، وأعاقت حركة النقل وتسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطل حركة القطارات كما لقي شخص واحد على الأقل حتفه.وأدى طقس بارد على نحو غير معتاد ومنخفضات جوية قاسية إلى تساقط الثلوج وهبوب رياح قوية في جميع أنحاء البلاد بدءا من أمس الثلاثاء.وتساقطت الثلوج بكثافة شديدة على نحو خاص في الجزء المطل على بحر اليابان إذ سقطت ثلوج قياسية على مدينة مانيوا بغرب اليابان وصلت، خلال 24 ساعة فقط، إلى 93 سنتيمترا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي إن شخصا لقي حتفه جراء العاصفة ويجري التأكد من أن وفاة اثنين آخرين لها صلة بالأجواء الباردة.



ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل أخرى.



وأفادت وسائل إعلام بأن شركات طيران محلية ألغت أكثر من 300 رحلة جوية وجرى تعليق خدمات القطارات السريعة أو تأجيلها في شمال اليابان، وفقا لرويترز.