السيسي: نعتزم تطوير العلاقات مع الهند للشراكة الاستراتيجية

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عزم بلاده والهند على "الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين".وأشار السيسي خلال زيارته إلى الهند، إلى أن "تكامل قدرات مصر والهند يمكنه أن ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء".وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن "جلسة مباحثات" جمعت الرئيس المصري مع رئيسة الهند، دروبادي مورمو، حيث تم تناول "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة العلاقات الثنائية بين البلدين"، كما التقى برئيس الوزراء ناريندرا مودي، ووزير خارجية الهند سوبرامنيام جايشانكر.