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عربي-دولي

نقلها سراً قد يحتاج سنوات.. معضلة الدبابات إلى أوكرانيا اقتربت من نهايتها ولكن هذا ما كشفه مسؤولون أميركيون

Lebanon 24
25-01-2023 | 04:36
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اقترب الجدل السياسي بين الحلفاء الغربيين بشأن تسليح أوكرانيا بدبابات قتالية متطورة من نهايته عبر التوصل إلى حل، حيث من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنها سترسل دبابات M1 أبرامز بينما قالت ألمانيا إنها ستقرر قريباً ما إذا كانت ستنشر دباباتها من طراز ليوبارد 2.

 

ومن المرجح أن تدفع هذه التحركات العديد من الدول الأوروبية إلى إرسال مخزونها الخاص من دبابات ليوبارد 2، مما يزيد من العدد المحتمل للدبابات الحديثة المرسلة لأوكرانيا.

 

لكن بمجرد انتهاء الخلاف الدبلوماسي، سيبدأ الجزء الصعب ألا وهو نقل المركبات المدرعة الثقيلة والشاحنات القتالية الأخرى إلى ساحة المعركة، بينما تستعد روسيا لشن هجوم جديد متوقع في الربيع أو قبل ذلك.

 

فقد كشف مسؤولون أميركيون أن الأمر قد يستغرق سنوات حتى تصل دبابات أبرامز إلى أي ساحات قتال أوكرانية، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

 

وكانت عملية تسليم الأسلحة الغربية والمعدات العسكرية الأخرى إلى أوكرانيا واحدة من أكثر أسرار الحرب أهمية.

 

"قوافل خفية"

وتدور المخاوف من استهداف روسيا الطرق أو السكك الحديدية أو أماكن انطلاق المعدات أثناء شحنها إلى الخطوط الأمامية في شرق وجنوب أوكرانيا، ما تطلب بحسب ما وصف المسؤولون والخبراء "قوافل خفية"، عادة ما تكون متخفية في الظلام أو متخفية للتهرب من الهجوم.

 

فيما ليس من المعروف إن نجحت روسيا في ضرب قافلة كبيرة من الأسلحة الغربية التي كانت تشحن إلى أوكرانيا، حيث وصف الخبراء عملية نقل الذخائر الضخمة والمركبات إلى منطقة الصراع بأنها لعبة القط والفأر التي تفوز بها أوكرانيا.

 

بدوره، قال هاينريش براوس، مساعد الأمين العام السابق لحلف الناتو والذي يعمل الآن في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية إنه "لا أحد يعرف علناً كيف يحدث هذا".

 

وأضاف "لست متأكداً حتى من أن العواصم تعرف بالتفصيل. لكنهم يديرونها ".

 

مخاوف من ضربة روسية

كذلك تؤدي المخاطر المحتملة والمخاوف بشأن استفزاز روسيا، إلى قيام القوات الأوكرانية بجلب الأسلحة من مستودعاتها في أراضي الناتو، بدلاً من قيام القوات الغربية أو المتعاقدين بتسليمها إلى منطقة الصراع.

 

يذكر أن مسؤولين أميركيين كشفا أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستتخلى فيما يبدو عن معارضتها لإرسال دبابات من طراز "إم. وان أبرامز" إلى أوكرانيا، وربما يصدر إعلان بهذا الصدد هذا الأسبوع.

 

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة ستدرب القوات الأوكرانية على استخدام دبابات "أبرامز" في حال تسليمها لكييف. (العربية)

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