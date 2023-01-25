هجوم مسلح يودي بحياة شرطي في العاصمة العراقية

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أفادت قناة "RT" في العراق، الأربعاء، عن مقتل شرطي وجرح آخر بهجوم مسلح غربي العاصمة بغداد.وبحسب المعلومات فأن دورية للشرطة تعرضت لهجوم مسلح في منطقة الغزالي غربي بغداد، أودت بحياة شرطي وجرح آخر.واستبعد مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية، أن يكون الهجوم يحمل طابعا إرهابيا أو له صلة بتنظيم "داعش". (روسيا اليوم)