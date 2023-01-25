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عربي-دولي

مطار برلين يلغي جميع الرحلات الجوية.. والسبب؟

Lebanon 24
25-01-2023 | 06:30
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ألغى مطار "برلين - براندنبورغ" الدولي الألماني جميع رحلات، اليوم الأربعاء، على خلفية بدء الموظفين الأرضيين إضراباً ليوم كامل بسبب الخلاف المستمر حول الأجور وظروف العمل.
 
 
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وقالت الشركة المشغلة للمطار في بيان: "نظرا لإضراب العمال التحذيري المعلن في مطار برلين - براندنبورغ، تم إلغاء جميع رحلات الركاب لليوم".

وجاء في البيان: "نطلب من الركاب المتأثرين بقرار الإلغاء الاتصال بشركات الطيران، أو وكالة السفر الخاصة بهم للحصول على معلومات حول إعادة الحجز، وخيارات السفر البديلة".

وأجبر الإضراب المطار على إلغاء حوالي 300 رحلة جوية، وتضرر ما يقرب من 35 ألف مسافر.

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة العمال الألمانية، أنها تعتزم القيام بإضراب للمطالبة بزيادة الأجور وتحديد مدة عقود العمل في 12 شهرا. وقد تؤثر هذه المفاوضات على مصالح 6000 عامل.

وجاء في بيان نشر على البوابة الرسمية لمطار برلين: "نظرا للإضراب التحذيري المعلن في مطار برلين براندنبورغ اليوم، 25 يناير 2023، لن تكون هناك رحلات. يطلب من الركاب المتأثرين الاتصال بشركة الطيران أو وكالة السفر الخاصة بهم للحصول على معلومات حول إعادة حجز التذاكر وخيارات السفر البديلة".

كما أفادت الخدمة الصحفية للمطار بأنه تم إيقاف حوالي 300 رحلة جوية، كان من المقرر أن يستخدمها ما يقرب من 35000 مسافر. ( روسيا اليوم)
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