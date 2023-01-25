Advertisement

عربي-دولي

وسط حالة من التوتر بين البلدين.. رئيس وزراء إثيوبيا يزور السودان

Lebanon 24
25-01-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1032075-638102527448513986.jpg
Doc-P-1032075-638102527448513986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يزور رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، غدا الخميس، العاصمة السودانية الخرطوم، وسط حالة من التوتر بين البلدين جراء نزاع حدودي مستمر منذ عقود.

وقال مصدر دبلوماسي إن "أبي أحمد سيزور الخرطوم غدا الخميس وسيلتقي رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان". فيما لم تصدر بيانات رسمية حتى الآن عن الزيارة المرتقبة.
Advertisement

يذكر أن البرهان كان التقى أحمد، منتصف شهر أكتوبر الماضي، وأكد خلال جلسة المباحثات على هامش منتدى "تانا" حول قضايا السلم والأمن في إفريقيا في مدينة بحردار الإثيوبية، أنه من الممكن التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة.

وشدد على أن القضايا العالقة بين الدولتين يمكن حلها عبر الحوار مؤكدا حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الجارة إثيوبيا. (روسيا اليوم)     
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2023-01-25
13:00 | 2023-01-25
12:30 | 2023-01-25
12:00 | 2023-01-25
11:30 | 2023-01-25
11:00 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website