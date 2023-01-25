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عربي-دولي
مكارثي: سيتم عزل سانتوس من منصبه إذا وجد التحقيق أنه انتهك القانون
Lebanon 24
25-01-2023
|
08:30
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قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، أن النائب جورج سانتوس، الذي أصبح يعرف بالنائب "الكاذب" سيتم عزله من الكونغرس إذا خلص تحقيق أجرته لجنة الأخلاقيات إلى أنه انتهك القانون.
ودافع مكارثي إلى حد كبير عن سانتوس ضد دعوات استقالته، لكنه أدان بعض تصرفاته، وقال: "إذا وجدت لجنة الأخلاقيات أنه انتهك القانون، فسنقوم بعزله".
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وأضاف: "هل تعلموا لماذا أقف إلى جانبه؟ لأن ناخبيه صوتوا له. لا أمتلك السلطة، لمجرد أنني أختلف مع شخص ما بشأن ما قاله، أن أقوم بإقالته من منصب منتخب".
وبدأ تحقيق اللجنة النيابية بعد ورود تقارير تفيد بأن سانتوس كذب بشأن مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك اختراع سيرته الذاتية المهنية كممول في وول ستريت، وادعاء أنه يهودي ولديه أجداد هربوا من الهولوكوست، وأنه يدير مؤسسة خيرية لإنقاذ الحيوانات.
كما يخضع عضو الكونغرس الذي انتخب خلال انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني الماضي، للتحقيق من قبل العديد من الهيئات الفدرالية المحلية والموجودة في الولايات الأميركية.
وكشفت تقارير أن سانتوس اختلق أجزاء من خلفيته خلال حملته في 2022، والتي هزم فيها الديمقراطي روبرت زيمرمان.
وواجه سانتوس دعوات للاستقالة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس والعديد من الجمهوريين في ولاية نيويورك. وقال سانتوس في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيستقيل إذا طلب منه ذلك الـ142 ألف شخص الذين صوتوا لصالحه. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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