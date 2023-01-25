Advertisement

عربي-دولي

فنلندا تستعد لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"

Lebanon 24
25-01-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1032100-638102592363877576.jpg
Doc-P-1032100-638102592363877576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الدفاع الفنلندي ميكو سافولا أن فنلندا تستعد للمشاركة في مشروع توريد دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا.


وفي تصريح له، قال سافولا "إن قرار المجتمع الدولي بنقل (ليوبارد) إلى أوكرانيا يمضي قدما، وسوف تشارك فنلندا في ذلك".
Advertisement
لكن الوزير لم يستطع تحديد كيفية مشاركة فنلندا في المشروع، حيث قال: "ليس بإمكاني الآن الحديث عن الجدول الزمني الدقيق في هذه المرحلة، لكن قوات الدفاع، من جانبها، ستبدأ الاستعدادات"، مشيرا إلى الحاجة إلى التشاور مع الدول الشريكة الأخرى".
وشدد صافولا على أن "مساهمة فنلندا في هذا المشروع لا يمكن أن تكون كبيرة ومؤثرة". إلا أنه يرى أن إرسال الدبابات إلى أوكرانيا هو مشروع كبير.
وكان وزير الخارجية الفنلندي بيكو هافيستو قد صرح اليوم الأربعاء بأن بلاده مستعدة "بطريقة ما" للمشاركة في صفقة أوروبية محتملة لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد".
 
وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق اليوم عزمها توريد دبابات "ليوبارد" إلى كييف، وسمحت بتوريد هذه الدبابات من دول ثالثة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2023-01-25
13:00 | 2023-01-25
12:30 | 2023-01-25
12:00 | 2023-01-25
11:30 | 2023-01-25
11:00 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website