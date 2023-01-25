Advertisement

عربي-دولي

بوتين: القوات الأميركية في ألمانيا قوات احتلال

Lebanon 24
25-01-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1032101-638102594684912278.png
Doc-P-1032101-638102594684912278.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الأميركية في ألمانيا، قانونيا وفعليا هي قوات احتلال.

أضاف الرئيس بوتين: "أكبر دولة في أوروبا، العملاق الاقتصادي جمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد السوفيتي أبرما بشكل قانوني معاهدة إنهاء الاحتلال.. بعد الحرب العالمية الثانية، كانت ألمانيا كما تعلمون مقسمة إلى 4 قطاعات: الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والسوفياتية.
Advertisement
قام الاتحاد السوفيتي بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء وضع تواجده فيها، لكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك. بالمعنى الدقيق للكلمة، قانونيا وفعليا، هناك قوات احتلال أمريكية على أراضي ألمانيا".

ولفت بوتين خلال حديث مع الطلبة، إلى أن أوروبا ستستعيد سيادتها عاجلا أم آجلا، لكن يبدو أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وأكد بوتين أن الهدف من العملية العسكرية الروسية الخاصة هو حماية روسيا وسكانها من أي تهديدات من الأراضي المجاورة التي هي أراضيها التاريخية. "الهدف، كما قلت مرات عديدة، هو حماية الناس، أولا وقبل كل شيء، حماية روسيا نفسها من التهديدات، التي يحاولون خلقها في أراضينا التاريخية المجاورة لنا. ولا يمكننا السماح بذلك". (روسيا اليوم)     

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2023-01-25
13:00 | 2023-01-25
12:30 | 2023-01-25
12:00 | 2023-01-25
11:30 | 2023-01-25
11:00 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website