بوتين: القوات الأميركية في ألمانيا قوات احتلال

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الأميركية في ألمانيا، قانونيا وفعليا هي قوات احتلال.أضاف الرئيس بوتين: "أكبر دولة في أوروبا، العملاق الاقتصادي جمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد السوفيتي أبرما بشكل قانوني معاهدة إنهاء الاحتلال.. بعد الحرب العالمية الثانية، كانت ألمانيا كما تعلمون مقسمة إلى 4 قطاعات: الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والسوفياتية.قام الاتحاد السوفيتي بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء وضع تواجده فيها، لكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك. بالمعنى الدقيق للكلمة، قانونيا وفعليا، هناك قوات احتلال أمريكية على أراضي ألمانيا".ولفت بوتين خلال حديث مع الطلبة، إلى أن أوروبا ستستعيد سيادتها عاجلا أم آجلا، لكن يبدو أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.وأكد بوتين أن الهدف من العملية العسكرية الروسية الخاصة هو حماية روسيا وسكانها من أي تهديدات من الأراضي المجاورة التي هي أراضيها التاريخية. "الهدف، كما قلت مرات عديدة، هو حماية الناس، أولا وقبل كل شيء، حماية روسيا نفسها من التهديدات، التي يحاولون خلقها في أراضينا التاريخية المجاورة لنا. ولا يمكننا السماح بذلك". (روسيا اليوم)