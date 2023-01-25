قتيلان وجرحى في هجوم بسكين في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء، مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدد آخر في هجوم بسكين في قطار إقليمي بشمال ألمانيا، موضحة أنه تم توقيف مرتكبه المفترض.



وقال متحدث باسم شرطة فلنسبورغ إن الهجوم وقع بعد ظهر الأربعاء على قطار إقليمي بين هامبورغ ومدينة كيل في ولاية شليسفيغ هولشتاين.

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وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن رجلاً طعن وجرح عدة أشخاص في قطار شمالي ألمانيا الأربعاء قبل أن تعتقله الشرطة.



وقالت قوة الشرطة الفيدرالية الألمانية إن الرجل استخدم سكيناً لمهاجمة العديد من الركاب قبل وقت قصير من وصول القطار الإقليمي (كيل-هامبورغ) إلى محطة بروكشتيدت.

ونقلت الوكالة في وقت لاحق عن وزيرة داخلية ولاية شليسفيغ هولشتاين، زابينه زوتيرلين فاك، قولها إن شخصين قتلا وخمسة أصيبوا في الهجوم، الذي وقع في حوالي الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.



وقالت وكالة الأنباء إن محطة القطار في بروكشتيدت أغلقت لعدة ساعات. (العربية)