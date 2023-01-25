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عربي-دولي

فرنسا: سنسحب قواتنا من بوركينا فاسو في غضون شهر

Lebanon 24
25-01-2023 | 15:00
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أعلنت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن باريس تلقت طلبا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لسحب القوات الفرنسية من البلاد، في غضون شهر.

وقالت المتحدثة: "تلقينا  إشعارا رسميا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي".
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وأضافت: "سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب". (روسيا اليوم)

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