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بالفيديو هجوم يستهدف كنيستين في إسبانيا... مقتل قسّ طعناً وإصابة 4 آخرين

Lebanon 24
25-01-2023 | 16:06
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أفادت وسائل إعلام إسبانية، عن مقتل قس وإصابة 4 آخرين في حادث طعن داخل كنيستين في بلدية الجزيرة الخضراء في مقاطعة قادش الإسبانية.
 
 
وقالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، نقلاً عن مصادر أمنية إن منفذ الهجوم كان يحمل سيفًا يابانيًا "كاتانا"، وقد هاجم قساوسة الكنيسة، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين بجروح خطيرة.
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ونقلت الصحيفة عن شرطة البلدية قولها إن قوات الأمن ألقت القبض على المشتبه به وهو من أصل مغربي، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة حتى الآن.
 
 
والقتيل هو قس لكنيسة دي لا بالما، وأحد المصابين وهو في حالة خطيرة هو كاهن راعي كنيسة سان إيسيدرو، بحسب المعلومات الأولية.
وقد ذهب الجاني إلى كنيسة سان إيسيدرو، الواقعة في أحد أكثر الأحياء شعبية في المدينة، وبعد مجادلة مع الكاهن، طعنه بالسيف.
 
وفي وقت لاحق، انتقل هذا الشخص إلى كنيسة نويسترا سينورا دي لا بالما، الكنيسة الرئيسية للمدينة، وهناك أنهى حياة القس، دييغو فالنسيا. (سبوتنيك)
 
 
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