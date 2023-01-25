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شولتس: الأزمة في أوكرانيا لن تنتهي قريبا على الرغم من توريدنا الدبابات

Lebanon 24
25-01-2023 | 16:53
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه على الرغم من فعالية دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن الأزمة في أوكرانيا لن تنتهي قريبا.

وقال شولتس لقناة ZDF الألمانية ردا على سؤال حول ما إذا كانت دبابات "ليوبارد 2" يمكن أن تؤثر على نتيجة الصراع في أوكرانيا: "إنها فعالة للغاية، وستكون مفيدة جدا في هذا الصراع".
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كما أشار إلى أنه "للأسف" يجب على المرء أن ينطلق من حقيقة أن الصراع لن ينتهي قريبا، ومع ذلك، حسب قوله، لا ينبغي للجانب الروسي أن يتوقع ضعف الدعم المقدم لكييف.

وأضاف شولتش، أن الناتو لا يريد أن يصبح مشاركا مباشرا في الصراع، لذلك حسب قوله، لن يتم فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا "بأي حال من الأحوال"، كما سيتم استبعاد إرسال جنود الحلف.

وقال: "هذا واضح تماما. سأفعل كل ما في وسعي لضمان عدم تحول هذه الحرب إلى مواجهة بين روسيا وحلف الناتو".

وتجنب شولتس، الإجابة المباشرة عن سؤال حول ما إذا كان ينبغي لأوكرانيا الانتصار، وقال "لا ينبغي أن تخسر".

وردا على سؤال يوضح ما إذا كان يتعين على روسيا أن تخسر في هذه الحالة، أجاب شولتس أن "روسيا لا ينبغي أن تحقق أهدافها". (روسيا اليوم)
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