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عربي-دولي

فرنسا تعلن سحب قواتها من بوركينا في غضون شهر

Lebanon 24
25-01-2023 | 23:30
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن القوات الفرنسية المنتشرة لمحاربة المتطرفين في بوركينا فاسو ستنسحب في غضون شهر بعد طلب من الحكام العسكريين للبلاد- والذي جاء بعد تحرك مماثل من مالي المجاورة.
قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن فرنسا تلقت رسميا من بوركينا فاسو قرارا بإنهاء اتفاق 2018 بشأن وجود القوات الفرنسية في البلاد.
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أضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، ”سنحترم شروط هذه الاتفاقية” التي تنص على أن القرار ساري المفعول بعد شهر من الإخطار الكتابي.
 
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