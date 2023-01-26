حالة تأهب قصوى في أوكرانيا.. ماذا يجري؟

تحسباً لهجوم صاروخي روسي واسع في البلاد، أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس حالة التأهب القصوى.

إلى ذلك، أكد أنّ القوات الروسية المتفوقة عدداً في دونيتسك تكثّف القتال في هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

المعارك تحتدم

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، غانا ماليار، عبر تطبيق تلغرام إنّ "المعارك تحتدم" في محيط باخموت التي تحاول القوات الروسية منذ أشهر السيطرة عليها وكذلك أيضاً في محيط فوغليدار، المدينة الواقعة جنوب غربي دونيتسك.

وهذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها بلدة فوغليدار الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من خط المواجهة في منطقة دونيتسك، صراحةً ضمن مناطق القتال "المكثّف".

وقالت ماليار مساء أمس الأربعاء "الآن في دونباس، مقابل تفوقهم العددي والعسكري، تكمن أفضيلتنا في احترافية القيادة العسكرية وشجاعة الجنود".

صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات

من جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبّابات ثقيلة أميركية وألمانية إلى كييف.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المسائي المصوّر "يجب أن نسمح أيضاً بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، هذا أمر مهمّ. يجب علينا أيضاً توسيع تعاوننا في مجال المدفعية و(إتاحة) إرسال طائرات مقاتلة".

كما شكر زيلينسكي مرة أخرى نظيره الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس على القرار الذي أصدراه الأربعاء وأعلنا فيه موافقتهما على إرسال دبّابات غربية إلى أوكرانيا، في سابقة من نوعها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط 2022. (العربية)